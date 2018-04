Gli Incredibili 2: riflettori puntati sul costume di Elastgirl! C'è anche Kendall Jenner

L'ultimo video promo di Gli Incredibili 2 offre uno sguardo al nuovo costume di Elastigirl. L'anteprima mostra l'eroina che prova la nuova super-tuta, lamentandosi della combinazione di colori e di come sia "oscura e angosciosa" - e questa, parole sue, non è affatto l'immagine che vuole presentare di sé al mondo.

L'attesissimo sequel del film d'animazione del 2004, che parla di una famiglia superpotente che cerca di cavarsela in un mondo in cui i criminali in costume sono stati dichiarati fuorilegge, è una delle pellicole per famiglia che faranno certamente faville nel 2018.

Il film riprenderà la storia da dove l'avevamo lasciata, subito dopo gli eventi di Gli Incredibili, cioè. La storia sarà incentrata su Helen Parr aka Elastigirl (Holly Hunter), che torna al supereroismo come lavoro a tempo pieno. Questa cosa lascia -ovviamente - suo marito Bob, Mr. Incredible (Craig T. Nelson), a fare il "mammo", visto che ha perso il lavoro da agente assicurativo. Il film esplorerà anche la scoperta dei poteri del piccolo di casa, baby Jack-Jack, che è dotatissimo, a quanto pare!

Il nuovo trailer, che potete vedere nel player, è in gran parte dedicato al personaggio di Edna Mode - la stilista specializzata in super costumi utilizzati da tutti i migliori supereroi del mondo. Il trailer rivela che Edna non ha progettato il nuovo costume Elastigirl e non è affatto contenta di non essere stata consultata!

Inoltre, nel promo, si vedono tantissimi personaggi che fanno parte del mondo della moda a livello internazionale. C'è la top model Kendall Jenner, e spuntano anche numerosi esperti del settore - tra i quali spiccano i nomi di Zac Posen, Heidi Klum, Nina Garcia, Rachel Zoe, Andre Leon Talley, Kate Young - che spesso si vedono consultati in programmi dedicati agli abiti delle star: tutti dicono che la piccola Edna è espertissima, fantastica, super competente e spietata! Date pure un'occhiata al player!

"È una visionaria. Una gigantessa," dice Kendall Jenner. "Beh, voglio dire, non letteralmente. Mi arriva alle ginocchia!"

Il ruolo che ricoprirà Edna Mode in Gli Incredibili 2 è ancora da vedere, comunque il regista Brad Bird tornerà a prestarle la voce. Alla fine, pare che lei non serberà rancore per il nuovo vestito di Elastigirl, disegnato da "un ragazzo di nome Alexander Gehlbachi".

Almeno non dopo la promessa di Bob che sarà lei, ufficialmente, la costumista di Mr. Incredible, Elastigirl, e Frozone "in tutto l'universo conosciuto e fino alla fine dei tempi".

Tutti pronti per Gli incredibili 2? Da noi arriva a settembre!