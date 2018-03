Gli Incredibili 2: Quando gli Eroi vanno in vacanza! Ecco un nuovo poster bellissimo!

È online un nuovo fantastico poster dell'attesissimo seguito didi Disney/Pixar. Avete mai pensato a cosa facciano gli eroi quando si prendono una vacanza? Eccoli qua!

Mr. Incredible, Elastigirl e il resto della famiglia Parr si rilassano al mare e... beh, è indubbio che prendere il sole con le mascherine non aiuti a "non farsi riconoscere", che ne pensate?

L'immagine ci regala uno sguardo a Mr. Incredible (Craig T. Nelson), a Elastigirl (Holly Hunter) e ai ragazzi, che si godono una meritata pausa dalle loro responsabilità di supereroi. Sfortunatamente, essendosi dimenticanti di togliersi le mascherine prendendo il sole, questo potrebbe portare a delle spiacevoli conseguenze, chissà?

Comunque il poster è bellissimo!

La famiglia di supereroi preferita da tutti è torna ne "Gli Incredibili 2" - ma questa volta Helen (voce originale di Holly Hunter) è sotto i riflettori, e Bob (voce originale di Craig T. Nelson) resta a casa con Violet (voce originale di Sarah Vowell) e Dash (voce originale di Huck Milner) per esplorare l'eroismo quotidiano che occorre per vivere la vita "normale". È una dura transizione per tutti, resa ancor più dura dal fatto che la famiglia è ancora all'oscuro dei superpoteri emergenti del piccolo Jack-Jack. Quando un nuovo criminale rivela le sue trame brillanti e pericolose, la famiglia e Frozone (voce originale di Samuel L. Jackson) dovranno trovare un modo per lavorare di nuovo insieme - il che è più facile a dirsi che a farsi, anche se si parla di personaggi che sono tutti incredibili!

Gli Incredibili 2 arriva al cinema il 15 giugno (USA), in Italia lo vedremo a settembre.