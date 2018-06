Gli Incredibili 2 potrebbe frantumare ogni record e aprire a 180 milioni nel primo weekend

Gli Incredibili 2 è il sequel attesissimo della pellicola del 2004 scritta e diretta da Brad Bird, Gli Incredibili. Nelle ultime settimane si sono susseguite diverse previsioni per quanto riguarda l'apertura al box office di questo secondo capitolo ed erano tutte alte. Siamo arrivati fino a 140 milioni di dollari, ma pare che andrà anche meglio!

Innanzitutto la proiezione del giovedì - che è un metro di valutazione molto importante in USA per prevedere come andrà un film - de Gli Incredibili 2 è andata benissimo, con ben 18.5 milioni di dollari. Successivamente, il primo giorno di proiezione ha attestato Gli Incredibili 2 a 71.5 milioni di dollari che, se le cose continueranno di questo passo, potrebbero portare il film animato a un week end d'apertura da ben 180 milioni di dollari.

Il che segnerebbe un record "incredibile" come il titolo del film perché l'attuale detentore del primo posto (e parliamo sempre di cartoni animati), appartiene già a Disney, con l'apertura de Alla ricerca di Dory, che si attestò a 135 milioni di dollari.

Se alla fine del week end Gli incredibili 2 riuscisse davvero ad arrivare all'astronomica cifra di 180 milioni di dollari, supererebbe anche La Bella e La Bestia dello scorso anno, il live action con protagonista Emma Watson, che chiuse a 175 milioni di dollari.

Vedremo. Noi, comunque, prima di testimoniare di persona la bontà di questo Gli Incredibili 2, dovremo aspettare - purtroppo - addirittura fino a settembre!