Gli Incredibili 2 potrebbe battere ogni record e aprire a 140 milioni di dollari!

Se le previsioni di apertura del primo week end di programmazione fossero confermate, Gli Incredibili 2 potrebbe diventare il film animato dall'incasso maggiore di tutti i tempi in Nord America. Al momento c'è un altro film Disney che detiene il titolo, volete sapere quale?

È Alla Ricerca di Dory, che è il sequel di Alla Ricerca di Nemo (praticamente): il film sulla pesciolina ha infatti guadagnato 135 milioni di dollari quando è uscito e quindi, qualora Gli Incredibili dovesse attestarsi davvero a 140 milioni di dollari, sarebbe il film animato dei record, almeno in USA.

La storia de Gli Incredibili 2 si concentrerà stavolta maggiormente su Elastgirl, che prenderà le redini della famiglia, e sarà l'eroina che andrà a "lavorare" al posto del marito, Mr. Fantastic, che invece resterà a casa fare il "mammo". Torneremo ad incontrare tutti i personaggi che amiamo, compreso Froozone ma sarà il piccolo Jack Jack la vera sorpresa della pellicola, perché sì, lui è pieno, stracolmo di poteri e, dal momento che è un neonato non sa assolutamente come controllarli. Il che potrebbe davvero diventare un problema per il povero papà e, potenzialmente, per tutta la città!

Gli Incredibili 2 da noi arriverà a settembre.