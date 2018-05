Gli Incredibili 2: per la festa della mamma un nuovo spot con Elastigirl

La Disney Pixar ha diffuso in streaming un nuovo spot per Gli Incredibili 2, sequel dell’acclamato film del 2004 con al centro la famiglia di supereroi più simpatica di sempre.

Lo spot è stato realizzato per celebrare la Festa della mamma, festeggiata oggi in numerosi paesi del mondo, ed ha appunto per protagonista Elastigirl, su cui si dovrebbe concentrare la parte action-thriller della trama. Il film, nuovamente diretto da Brad Bird, sarà proiettato per la prima volta sugli schermi IMAX.

Secondo quanto stimato da Box Office Pro, Gli Incredibili 2 dovrebbe incassare una cifra che si aggira, in casa, intorno ai 110 milioni di dollari (botteghino nordamericano). Se questa cifra si rivelasse essere realistica, supererebbe il primo film di circa 40 milioni di dollari. Inoltre, come previsione totale d'incasso in nordamerica - fino alla fine della corsa in sala, cioè - Box office Pro prevede un totale di circa 395 milioni.

Gli Incredibili 2 è prodotto dai Pixar Animation Studios e da Walt Disney Pictures. Le musiche sono di Michael Giacchino e John Lasseter si è occupato della produzione esecutiva. La data d’uscita nelle sale americane è fissata al 13 giugno 2018, mentre in Italia dovrebbe arrivare il 19 settembre successivo, salvo cambiamenti dell’ultim’ora.

Sinossi: Gli Incredibili 2 riprende il filo interrotto alla fine del primo film. Bob, marito di Helen, rimane a badare ai figlioletti Violetta, Flash e Jack-Jack, cercando di scoprire tutti i poteri del piccolo di casa. Il fulcro del film sarà proprio Jack-Jack e le sue abilità straordinarie, così straordinarie da spiazzare anche il padre Mr. Incredible. Toccherà alla moglie, Elastigirl, uscire dal nido e trascinare la famiglia in una nuova emozionante avventura. L'azione ripartirà dall'ingresso in scena del Minatore.