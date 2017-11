Gli Incredibili 2: online il primo teaser trailer in italiano

La divisione italiana della Walt Disney Pictures ha diffuso in rete il teaser trailer in italiano di, l'atteso film d'animazione della Disney/Pixar e sequel dell'acclamata pellicola uscita nel 2004. Potete visionare il trailer italiano in questa notizia; dopo il salto trovate anche il teaser poster ufficiale.

Gli Incredibili 2 ritroverà la normale famiglia di supereroi in un universo esteso che include nuovi alleati, un nuovo villain ed una trama che metterà al centro Elastigirl.

La Disney ha annunciato qualche ora fa che Gli Incredibili 2 è stato il trailer più visto ad oggi nella storia dei "trailer nella storia dei film d'animazione".

Il sequel è di nuovo scritto e diretto da Brad Bird.

In Italia uscirà il prossimo 19 settembre, mentre in USA arriverà già dal 15 giugno.