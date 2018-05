Gli Incredibili 2, la normale famiglia di supereroi protagonista dei character poster

È grazie alla Disney-Pixar che possiamo mostrarvi quest'oggi sette nuovi character poster ufficiali dell'attesissimo Gli Incredibili 2, sequel del film d'animazione del 2004 di genere supereroistico diretto ancora una volta da Brad Bird.

Nei poster che trovate in calce, così, che spaziano dallo spagnolo al cinese fino al tedesco, è possibile ammirare l'intera famiglia Parr, da Mr. Incredibile a Elastigirl passando per Flash e Violetta fino a Jack Jack, i cui poteri sono ancora un'incognita bella grande.



Questa la sinossi ufficiale: Gli Incredibili 2 riprende il filo interrotto alla fine del primo film. Bob, marito di Helen, rimane a badare ai figlioletti Violetta, Flash e Jack-Jack, cercando di scoprire tutti i poteri del piccolo di casa. Il fulcro del film sarà proprio Jack-Jack e le sue abilità straordinarie, così straordinarie da spiazzare anche il padre Mr. Incredible. Toccherà alla moglie, Elastigirl, uscire dal nido e trascinare la famiglia in una nuova emozionante avventura. L'azione ripartirà dall'ingresso in scena del Minatore".



Gli Incredibili 2 vedrà un cast di doppiatori originale composto da Craig T. Nelson, Samuel L. Jackson, Holly Hunter, Bob Odenkirk, Sarah Vowell, Isabella Rossellini, Jonathan Banks e Sophia Bush, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 19 settembre 2018, a tre mesi dalla release ufficiale americana, come accade sempre per i film Pixar.