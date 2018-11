Gli Incredibili 2: guardate il simpatico honest-trailer!

A poche ore dall'uscita dell'edizione home-video del nuovo film Pixar Gli Incredibili 2, il canale Youtube Screen Junkies ha rilasciato il simpatico honest-trailer dell'opera di Brad Bird.

Il video parodia, che come al solito trovate in calce all'articolo, si diverte a definire il film campione d'incassi l'ennesimo "sequel passabile prodotto dalla Pixar". Inoltre, nel tipico stile di Screen Junkies, l'honest-trailer addita il film di essere troppo prevedibile, sottolineando come la trama de Gli Incredibili 2 sia stranamente simile a quella del film originale, uscito nel 2004, nel quale uno dei genitori passava le notti a fare il supereroe illegale per qualcuno che poi si rivelava essere il vero cattivo.

Infine, viene fatto notare che anche in questo film, come in molti dei sequel realizzati dalla Pixar, il climax del film sia costituito da un'altra sequenza di inseguimento. Vengono presi come esempio Toy Story, Alla Ricerca di Dory e Up.

Gli Incredibili 2 ha ottenuto un successo stratosferico, diventando il film d'animazione col più alto incasso al botteghino USA: il film ha guadagnato oltre $600 milioni nel mercato domestico e oltre $1,16 miliardi a livello globale. L'edizione home video del nuovo film di Brad Bird è disponibile dal 6 novembre, e include una marea di contenuti speciali esclusivi.