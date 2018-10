Gli Incredibili 2, ecco il nuovo cortometraggio 'Auntie Edna'

La Pixar ha appena rilasciato un breve teaser del nuovo cortometraggio animato Auntie Edna, che avrà per protagonisti l'amabile Jack Jack e la costumista Edna Mode.

Il cortometraggio sarà incluso nell'edizione home-video de Gli Incredibili 2 e permetterà ai fan di scoprire cosa è successo la notte in cui Edna ha fatto da baby sitter al supereroe neonato.

Gli Incredibili 2, nuovo film d'animazione Disney/Pixar e sequel della pellicola cult del 2004, arriverà questo novembre in Blu-ray 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD. Tantissimi i contenuti speciali inclusi nelle svariate edizioni: oltre al corto Auntie Edna, infatti, i fan troveranno una featurette totalmente incentrata su Samuel L. Jackson (Lucius Best nel doppiaggio originale), dieci scene tagliate con introduzione e commento del regista Brad Bird (Suburban Escape, Kari Revisited, Return of the Supers, Chewed Out, Late Audition, Slow Day, Frozone and Honey, Restaurant Robbery, Fashion Show e Security Breakdown), una collezione di mini documenti, disegni e idee sui personaggi realizzati dal production designer Ralph Eggleston e moltissimo altro ancora.

Scritto e diretto da Bird, autore già del primo capitolo uscito nel 2004, il film comprende nel cast vocale Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell, Huck Milner, Eli Fucile, Samuel L. Jackson, Brad Bird, Bob Odenkirk, Sophia Bush, Catherine Keener e Isabella Rossellini.

L'edizione home-video arriverà in Italia a novembre.