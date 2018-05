Gli Incredibili 2: ecco i fantastici e nuovissimi poster dei personaggi!

Ecco a voi i nuovi character poster de Gli Incredibili 2: Elastgirl è in prima linea per sconfiggere i malvagi e riabilitare in nome dei supereroi! Tutti pronti a vedere il sequel?

Il film Disney Pixar Gli incredibili 2 arriverà nelle sale statunitensi a giugno, il 15 per la precisione, mentre noi dovremo aspettare - purtroppo - tutta l'estate prima di vedere il sequel del film che uscì ben 14 anni orsono, sulla famiglia di eroi più super di sempre!

Adesso possiamo godere "soltanto" di questi nuovi poster dei personaggi del film che, ancora una volta, è stato scritto e diretto da Brad Bird. Le immagini sono come sempre coloratissime e davvero molto belle, date pure uno sguardo alla gallery e diteci quanto siete entusiasti di vedere, finalmente, Gli incredibili 2!



"Gli Incredibili 2 riprende il filo interrotto alla fine del primo film. Bob, marito di Helen, rimane a badare ai figlioletti Violetta, Flash e Jack-Jack, cercando di scoprire tutti i poteri del piccolo di casa. Il fulcro del film sarà proprio Jack-Jack e le sue abilità straordinarie, così straordinarie da spiazzare anche il padre Mr. Incredible. Toccherà alla moglie, Elastigirl, uscire dal nido e trascinare la famiglia in una nuova emozionante avventura. L'azione ripartirà dall'ingresso in scena del Minatore""