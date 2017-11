Gli Incredibili 2: ecco l'atteso primo trailer ufficiale

Come anticipato ieri, la Walt Disney Pictures e la Pixar Animation Studios hanno diffuso in rete il primissimo trailer ufficiale dell'atteso. Potete visionare il trailer comodamente in questa notizia.

Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell e Samuel L. Jackson tornano a rivestire i panni dei personaggi in fase di doppiaggio. Gli Incredibili 2 è scritto e diretto da Brad Bird, già autore del primo episodio uscito nel lontano 2004.

Questo trailer - che era atteso dai tanti fan da tempo - sarà allegato in USA alle copie di Coco, il nuovo film Disney/Pixar in uscita la prossima settimana (in Italia arriva prima di Capodanno).

Gli Incredibili 2 ritroverà la normale famiglia di supereroi in un universo esteso che include nuovi alleati, un nuovo villain ed una trama che metterà al centro Elastigirl.

In USA arriverà il 15 giugno 2018 mentre in Italia dovrebbe uscire non prima del 19 settembre.