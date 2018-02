Gli Incredibili 2: diamo un'occhiata veloce al poster pre-trailer?

"Tutte le tute dei supereroi dovrebbero essere ben stirate!" E come contraddire questa affermazione? Il nuovo poster depreannuncia l'imminente arrivo del trailer, nella serata dei Giochi Invernali, nella nostra nottata, quindi.

La Disney e la Pixar stanno per mandare in onda il trailer attesissimo de Gli Incredibili 2, e lo faranno stasera, durante la diretta della NBC dei Giochi Olimpici Invernali di Sud Corea. Per adesso non abbiamo visto altro che fugaci piccoli accenni del film, ma non vediamo l'ora di rivedere in azione la famiglia Parr. E adesso ecco un nuovo poster che ci mostra una tuta in fase di... stiratura!

Effettivamente, come tutti gli abiti da lavoro, sembrerebbe brutto presentarsi in modalità "salvamondo" tutti sgualciti, non trovate?

Per adesso di poster ne abbiamo visti tre in sequenza, il primo mostrava i costumi sporchi in un cesto della biancheria, il secondo ci mostrava invece gli stessi abiti dentro la lavatrice e, naturalmente, ecco pronti i super costumi per la stiratura con la caption "Quasi Pronti."

Mr. Incredible che stira la sua tuta è la ciliegina che potete vedere qui sotto e stasera tuti pronti (in nottata per noi), a vedere il trailer, finalmente!

Ecco la caption: "Disney/Pixar's Incredibles 2 ✔ @TheIncredibles Sono Pronti. Vedrete dei nuovissimi Incredibili stasera, durante la diretta dei Giochi Invernali in onda sulla NBC."

Gli Incredibili 2 arriva al cinema in usa il 15 giugno.