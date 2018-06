Gli Incredibili 2: il crossover con la Marvel non si farà

A quanto pare, Brad Bird non ha alcun interesse nel far incontrare la sua famiglia di supereroi targata Pixar con gli Avengers e gli personaggi dei Marvel Studios.

A rivelarlo è stato il regista in persona durante una recente intervista concessa a Fandango. L'idea non è soltanto a dir poco suggestiva, ma soprattutto fattibile, considerato che sia Marvel che Pixar sono entrambe divisioni della più grande famiglia Disney. Eppure Brad Bird non ne vuole proprio sapere.

"Alla Pixar ci siamo sempre sentiti come un'entità separata dalla Marvel. La Marvel è Marvel, la Pixar è Pixar, la Lucasfilm è Lucasfilm. Ed è meglio per tutti, inclusa la Disney, se gli studi rimangono separati. Se inizi a incrociarli troppo è come quando unisci troppi colori insieme, tutto inizia a trasformarsi in fango. Quindi, si, magari l'idea potrebbe far venire l'acquolina in bocca ai ragazzi del marketing, ma non penso che faccia emozionare gli artisti coinvolti nei vari progetti."

Il regista aveva già espresso con molta franchezza la sua irritazione nel dover soddisfare le aspettative dei fan con i sequel dei suoi film di successo, e nell'intervista ci ha tenuto a specificare quanto per lui sia importante che il secondo capitolo della super-famiglia Parr sia originale e soprattutto distinguibile dai film della Marvel.

Gli Incredibili 2 arriverà in Italia il prossimo 19 settembre.