Gli Incredibili 2: che fine ha fatto la moglie di Frozone?

"Tesoro, dov'è il mio super-costume?!" Questa frase, del Frozone, interpretato da Samuel L. Jackson, detta alla moglie fuori campo, è diventata una delle citazioni più iconiche de Gli Incredibili.

Ovviamente, quelli a cui è piaciuto lo scambio, non vedevano l'ora di vedere Honey, e la notizia che il sequel del film stava arrivando, ha dato ad alcuni questa speranza. Tuttavia, non succederà!

Nemmeno questa volta, cioè, vedremo Honey! la sentiremo e basta: di nuovo!

All'inizio del mese, ComicBook.com ha partecipato a un evento stampa presso i Pixar Animation Studios e ha studiato la realizzazione de Gli Incredibili 2. Durante uno dei panel dei creatori, lo sceneggiatore e regista Brad Bird ha risposto alle domande dei presenti, e non c'è voluto molto prima che uscisse fuori proprio la domanda su Honey:

"Sì, beh, non la faremo vedere, alla fine è più divertente solo come "voce"!"

Bird ha poi continuato, spiegando che non erano sempre stati questi i piani: originariamente infatti, Honey doveva essere nel film e, in effetti, il team aveva finito per creare un disegno completo del personaggio, prima che fosse presa la decisione di non farla apparire in video. Il design ha finito poi per essere ri-proposto per un altro personaggio, che appare brevemente nel film:

"In effetti, abbiamo affrontato tutti i problemi legati alla progettazione del personaggio, e il design appare nel film, ma non nelle vesti della moglie di Frozone", ci ha detto Bird. "Abbiamo usato il suo disegno per un'eroina, ma non ha molto tempo sullo schermo. Il problema è che abbiamo un sacco di cose diverse da inserire e già questi due film su Gli Incredibili sono i Pixar più lunghi di sempre e davvero, c'è sempre qualcuno che ci dice che la pellicola è già troppo lunga, e dovremmo poi inserire queso o quest'altro personaggio, tipo Honey, appunto, insomma, è complicato, una lotta continua."

Come abbiamo visto nel trailer di Gli incredibili 2, Honey avrà alcune battute anche in questo film, e, probabilmente saranno divertenti tanto quanto quelle del film che abbiamo visto 14 anni fa. Alla fine del trailer, Frozone dice a Mr. Incredible che "sarà lì al più presto", mentre va a prendere la sua tuta. Il costume è lì questa volta, ma non passa molto tempo prima che Honey intervenga, chiedendo cosa stia combinando al marito:

"Dove vai così di corsa" Honey chiede da un'altra stanza. "Faresti meglio a tornare a casa presto!"

Voi avreste voluto vedere il personaggio o vi basta la voce?

Da noi, Gli Incredibili 2 arriva a settembre!