Gli Incredibili 2: Brad Bird rivela perché ognuno degli eroi ha un potere specifico

Secondo voi, Gli Incredibili è un'epopea epica sui supereroi o una storia familiare? Probabilmente un mix perfetto di entrambe le cose e la famiglia, considerando i ruoli tradizionali dei membri della stessa, potrebbe avere a che fare con i poteri specifici di ciascuno di loro.

Durante un recente evento alla Pixar Animation Studios, Brad Bird ha rivelato di non aver semplicemente regalato a Mr. Incredibile la super-forza e a Violet l'invisibilità perché pensava che fossero divertenti. Ha puntato l'attenzione sugli stereotipi tipici (e generali) di fronte ai quali è, generalmente, messo ogni membro di ogni famiglia li ha usati per creare gli Incredibili come li conosciamo.

"L'idea di avere una famiglia come protagonista della storia, regala una ragione per la quale loro siano costretti a nascondere i poteri", ha detto Bird. "E, una volta che ho avuto questa intuizione su quello che volevo fare, ho scelto i poteri in base ai ruoli che ricoprono nella famiglia. E quindi, poiché ci si aspetta che gli uomini siano forti, ho avuto l'idea di dare la forza super a Bob. Le donne, le madri, sono sempre sballottate in un milione di direzioni diverse, quindi l'ho resa elastica, gli adolescenti sono insicuri e stanno sulla difensiva, quindi ho avuto l'idea di dare a Violet campi di forza e invisibilità. I bambini di dieci anni sono palle di energia che non possono essere fermate. E i neonati? Beh, forse non hanno poteri per niente, e forse li hanno tutti quanti messi insieme, non lo sappiamo.

Quindi, è questo che è Jack-Jack: apparentemente il primo in famiglia a non avere poteri, si rivela essere il jolly, una sorta di "coltellino svizzero di poteri" e a me ricorda il modo in cui i bambini riescano ad assorbire velocemente tutto, da ciò che li circonda."

Nell'America di metà secolo, dove sono ambientati entrambi i film degli Incredibili, i valori e i ruoli familiari tradizionali erano fondamentali in ogni famiglia. Il padre avrebbe dovuto essere una solida ancora per la famiglia, la madre avrebbe dovuto rimanere a casa a prendersi cura dei bambini, e così via. Abbiamo visto quei ruoli nel primo film del 2004.

Tuttavia, Gli Incredibili 2 capovolgerà molte di quelle tradizioni, soprattutto quando si tratterà di mostrare i ruoli di Bob e Helen. Questa volta, Elastigirl sarà la protagonista delle avventure, e Mr. Incredible rimarrà a casa con i bambini, imparando quanto possa essere impegnativa la vita di un genitore casalingo.

