Gli Incredibili 2: Brad Bird e la risposta a un fan sul presunto buco nella trama

Il regista de Gli Incredibili 2, Brad Bird, ha respinto la tesi secondo cui è presente un buco di trama nel sequel de Gli Incredibili, come affermato da un fan su Twitter. Il film, sesta pellicola diretta da Brad Bird, è uscito nelle sale qualche settimana fa e ha fatto registrare un enorme successo, proprio come il primo capitolo.

Dopo che uno spettatore si è lamentato di un buco nella trama de Gli Incredibili 2, Brad Bird è intervenuto sui social per smentire questa tesi. Secondo il fan, sul finire del film, è strano che gli abitanti elogino i supereroi per averli salvati dal pericolo imminente, quando non sono mai stati avvisati direttamente. Elastigirl e Mr. Incredible, soggiogati dall'Ipnotizzaschermi, riescono a liberarsi e a salvare la situazione.

Il regista ha risposto alle lamentele:"Non sono d'accordo sul fatto che si tratti di un buco di trama. Immaginavo che il pubblico avesse compreso che una volta fermata la nave sarebbero avvenuti normalissimi scambi sull'incidente e il villain che viene portato via. Non esiste cosa peggiore di mostrare l'ovvio, non ho avuto bisogno di mostrarlo".

Gli Incredibili 2 ha ottenuto un successo strepitoso al box-office, superando addirittura il miliardo di euro d'incassi al botteghino. Il cast vocale del film comprende Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell, Huck Milner, Eli Fucile, Bob Odenkirk, Catherine Keener e Samuel L. Jackson. Il film è uscito nelle sale il 19 settembre.