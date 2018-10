Gli Incredibili 2 arriva in home video: ecco tutti i contenuti speciali

In Italia ha debuttato da poche settimane nei cinema, ma in USA è arrivato lo scorso giugno ed ora sta per debuttare in edizione home video (per l'esattezza dal 6 novembre): stiamo parlando de Gli Incredibili 2.

Gli Incredibili 2, nuovo film d'animazione Disney/Pixar, sequel della pellicola cult del 2004, arriverà questo novembre in Blu-ray 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD. Tantissimi i contenuti speciali inclusi nelle svariate edizioni.

ESCLUSIVE DIGITALI:

The Coolest Guy in Show Business – una featurette totalmente incentrata su Samuel L. Jackson 2 SuperScene Breakdowns – due sequenze del film analizzate e commentate.

CONTENUTI BLU-RAY:

Cortometraggio su Zia Edna e il piccolo Jack-Jack 10 scene tagliate con introduzione – Suburban Escape, Kari Revisited, Return of the Supers, Chewed Out, Late Audition, Slow Day, Frozone and Honey, Restaurant Robbery, Fashion Show e Security Breakdown. Super Stuff – featurette sui realizzatori degli oggetti super del film Heroes & Villains – Una collezione di mini documenti, disegni e idee sui personaggi durante la realizzazione Ralph Eggleston: Production Designer – featurette sullo scenografo Strong Coffee: A Lesson in Animation with Brad Bird – una featurette sul regista Brad Bird Paths to Pixar: Everyday Heroes – featurette sugli impiegati Pixar e sulla loro quotidianità SuperBaby – ibrido tra documentario e video musicale hip hop che mostra la nascita di Jack-Jack Commento – commenti degli animatori Alan Barillaro (supervising animator), Tony Fucile (supervising animator, story artist, and character designer), Dave Mullins (supervising animator) e Bret Parker (animation second unit and crowds supervisor). Cortometraggio "Bao" Making Bao – dietro le quinte della realizzazione del corto Outtakes & Stories – Raccoon Fight Story, Evelyn Animation Outtakes, Puppet Animator Interview, Outtakes Goofy Arms Story e SuperBaby Music Video. Temi musicali dei personaggi, pubblicità vintage dei giocattoli, montaggi, trailer

CONTENUTI SPECIALI DVD: