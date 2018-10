Gli Incredibili 2: ancora un contenuto esclusivo dall'edizione in Blu-Ray

Dopo il cortometraggio con protagonista Edna Mode, è stato condiviso in streaming un nuovo dietro le quinte de Gli Incredibili 2, dove a parlare è lo stesso regista della pellicola, Brad Bird.

Nel filmato viene analizzata l’ambientazione del tutto diversa rispetto al precedente capitolo, ovvero la nuova casa in cui la famiglia di supereroi va a vivere dopo il disastro che apre la pellicola. L’opportunità di essere in un territorio così confortevole, ma anche sconosciuto ha dato la possibilità a sviluppatori e regista di creare situazioni che riportassero equilibrio al film, controbilanciando le numerose scene spettacolari che compongono invece la parte action di cui Elastigirl è assoluta protagonista.

Gli Incredibili 2, nuovo film d'animazione Disney/Pixar e sequel della pellicola cult del 2004, arriverà questo novembre in Blu-ray 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD. Tantissimi i contenuti speciali inclusi nelle svariate edizioni: oltre al corto Auntie Edna che vi abbiamo mostrato nei giorni scorsi, infatti, troverete una featurette totalmente incentrata su Samuel L. Jackson (Lucius Best nel doppiaggio originale), dieci scene tagliate con introduzione e commento del regista Brad Bird (Suburban Escape, Kari Revisited, Return of the Supers, Chewed Out, Late Audition, Slow Day, Frozone and Honey, Restaurant Robbery, Fashion Show e Security Breakdown), una collezione di mini documenti, disegni e idee sui personaggi realizzati dal production designer Ralph Eggleston e moltissimo altro ancora.

Scritto e diretto da Bird, autore già del primo capitolo uscito nel 2004, il film comprende nel cast vocale Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell, Huck Milner, Eli Fucile, Samuel L. Jackson, Brad Bird, Bob Odenkirk, Sophia Bush, Catherine Keener e Isabella Rossellini.

Gli Incredibili 2 ha incassato un totale internazionale di 1 miliardo e 231mila dollari, battendo il primo film e diventanto il quarto maggior incasso del 2018 (dopo Avengers: Infinity War, Black Panther e Jurassic World - Il regno distrutto) e il 17° nella storia del cinema.