Ne Gli Eterni l'origine di Ovunque, visto in Guardiani della Galassia e Infinity War?

Ora che Gli Eterni è stato presentato ufficialmente nel corso della D23 Expo, inizia a montare l'hype per il secondo film della Fase 4 del MCU, che arriverà a novembre 2020.

Sempre dalla D23 è arrivato anche il primo poster de Gli Eterni, che come vi abbiamo mostrato ha concesso ai fan un primo sguardo ad uno dei Celestiali: come alcuni di voi già sapranno, il blockbuster diretto da Chloé Zhao sarà cronologicamente il primo tra tutti gli altri film ambientati nel Marvel Cinematic Universe, dato che come confermato da Kevin Feige dei Marvel Studios coprirà un lasso di tempo che va da migliaia di anni nel passato ai giorni nostri.

Dunque, secondo alcuni, il film potrebbe raccontare le origini di Ovunque, il pianeta/testa spaziale fluttuante/porto dei pirati spaziali mostrato in Guardiani della Galassia e in Avengers: Infinity War.

Di certo i fan MCU sapranno che Ovunque è la testa mozzata di un Celestiale defunto, e il poster di cui sopra mostra appunto un Celestiale avvicinarsi per la prima volta al Pianeta Terra. Anzi, quello ritratto dal poster assomiglia nientemeno proprio al Celestiale la cui testa millenni dopo sarebbe stata usata come approdo dei viaggiatori interstellari.

Il cast di Gli Eterni comprende Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Ikaris), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Kumail Nanjiani (Kingo), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh), Kit Harington (Dane Whitman/Black Knight), Gemma Chan (Sersi) e Barry Keoghan (Druig).

Chloé Zhao sta dirigendo da una sceneggiatura di Matthew e Ryan Firpo, con l'uscita fissata al 6 novembre 2020.