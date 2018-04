Gli eroi uniti in un concept art, primi pronostici d'incasso per Avengers: Infinity War

Non manca poi molto all'arrivo di Avengers: Infinity War nelle sale cinematografiche. Il film più atteso dell'anno, infatti, debutterà nei cinema italiani a partire dal prossimo 25 aprile, mentre in USA dal 27.

E, chiaramente, come sempre quando si parla di una pellicola a ridosso della sua release, Deadline riporta i primi pronostici d'incasso per Avengers: infinity War. Secondo le prime stime, il film targato Marvel Studios è attesissimo e i primi numeri sono da capogiro: a quanto pare, per gli analisti, la pellicola potrebbe debuttare sul suolo americano con più di 200 milioni di dollari nel suo primo week-end di programmazione. Ovviamente parliamo solo di stime e niente di più, per ora, ma sarà interessante scoprire se effettivamente riuscirà in questa impresa.

Intanto, per celebrare i dieci anni di attività dei Marvel Studios, lo studio ha diramato in rete un bellissimo concept art - che trovate qui sotto - che riunisce i supereroi più famosi apparsi sul grande schermo in questi anni.

Dopo aver stuzzicato i fan con l'introduzione delle potenti e pericolose Gemme dell'Infinito, in Infinity War il temibile Thanos (Josh Brolin) ha intenzione di recuperare tutte le Gemme per i suoi terribili scopi che porterebbero il caos più totale nell'intera galassia. Gli Avengers e alcuni tra i più potenti supereroi della Terra sono costretti ad allearsi per combattere il nemico comune ed impedire che recuperi tutte le Gemme dell'Infinito. Nella battaglia, i Vendicatori saranno aiutati dal team galattico dei Guardiani della Galassia.