Gli eroi della Justice League giocano con le loro action figure! Video

Le star protagoniste di Justice League si sono messe a giocare con le loro mini figurine Mattel. E dicono anche cosa pensano delle piccole riproduzioni dei personaggi che interpretano! Guardate pure!

Justice League è finalmente arrivato al cinema e possiamo goderci il primo film corale degli eroi DC sul grande schermo, dopo averlo tanto atteso. Naturalmente per gli attori che interpretano i vari ruoli, Gal Gadot (Wonder Woman, Ben Affleck (Batman), Ezra Miller (Flash), Jason Momoa (Aquaman) e Ray Fisher (Cyborg) - Superman (Henry Cavill) non doveva fare promozione prima dell'uscita perché altrimenti avrebbe "spoilerato" la sua comunque inevitabile presenza - le apparizioni in tv si stanno moltiplicando.

E li abbiamo visti in diversi contesti ma mai in uno simile: di fronte alle loro action figure!

La cosa più esilarante è vedere Miller e Momoa che giocano come ragazzini e si divertono un sacco con i giocattoli, guardate!

Justice League è al cinema!