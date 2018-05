Gli Avengers leggono e rispondono "live" ad alcuni tweet cattivissimi!

Durante il Jimmy Kimme Live, alcuni degli attori di Avengers: Infinity War, Scarlett Johansson, Sebastian Stan e altri membri del team degli Eroi più Forti della Terra, hanno letto e commentato dei tweet non particolarmente carini! Anzi, alcuni sono cattivissimi! Povero Tom Hiddleston...

Iniziamo da lui: un tweet che lo riguarda recita "Tom Hiddleston è così fott*tamente brutto che è impossibile che nessuno se ne sia ancora accorto."

Anthony Mackie: "Non so proprio come Anthony Mackie abbia fatto ad arrivare così lontano, con quella faccia da scarafaggio e quel buco nei denti. Ma eccoci qua..."

Scarlett Johansson: "Scarlett Johansson ha la gamma di emozioni di un fottuto sedano. Odio i bianchi..." La sua faccia è epica, e poi l'attrice chiede: "Ma... Sempre?"

Sebastian Stan: "Ma perché un sacco di gente è innamorata di Sebastian Stan? Sembra una patata!"

Elizabeth Olsen: "Elizabeth Olsen ha dei pollici fottutamente strani." E lei è d'accordo, guardate che fa con quelle mani... Brr!!!

Dave Bautista: "Seguite questa pagina se odiate Dave Bautista. È brutto... uno scherzo della natura, e non ha un briciolo di talento e fa schifo."

Benedict Cumberbatch: "Benedict Cumberbatch ha sempre la faccia di uno che ha appena avuto una reazione allergica a dei gamberetti andati a male."

Tom Holland: "Tom Holland sembra uno di quei ragazzini bianchi che applaude quando l'aereo atterra..."

Paul Rudd: "Se una donna vuole "farsi" Paul Rudd state pur certi che vorrà "farsi " anche voi. #paulruddèin*rombabile."

Karen Gillian: "Karen Gillian, di nuovo, dimmi un po' chi cavolo ti credi di essere?"

Chris Evans: "Ok, forse Chris Evans è davvero un bravo attore, ma interpreta Captan America come se fosse un grosso secchio di mer*a!"

E non li abbiamo nemmeno riportati tutti! Date un'occhiata al player!

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers: Infinity War è al cinema!