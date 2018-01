Gli Avengers hanno un nuovo Re nello spot di Black Panther, Stan Lee parla del suo cameo

continuano la promozione di Black Panther con la diffusione di un nuovo spot televisivo dal cinefumetto diche voi potete visionare comodamente all'interno di questa notizia.

Intanto, ospite dell'ACE Comic-Con, il creatore del Marvel Universe, Stan Lee, accusato recentemente anche lui di molestie sessuali, ha scherzato sul suo cameo all'interno della pellicola dell'Universo Cinematografico dei Marvel Studios.

"Sono rimasto un po' deluso riguardo il cameo in Black Panther" scherza Lee "Volevo una grossa sequenza d'azione in cui combattevo Pantera Nera. Non sono riuscito ad ottenerla, ma andate comunque a vedere il film. Anche se non è il mio più grande cameo, lo dovete a me: andate a vederlo".

Lee ha da sempre girato camei in buona parte dei prodotti Marvel, principalmente quelli che ha creato o co-creato. Quindi ha recitato in dei camei in tutti i film prodotti dai Marvel Studios, ma anche nei film dedicati a Spider-Man della Sony Pictures e in alcuni dei film della saga degli X-Men della Fox. Lee ha anche partecipato a dei camei nelle serie televisive ispirate ai fumetti della Marvel.

Secondo un recente rumor, Lee ha già girato buona parte dei camei che vedremo nel corso delle pellicole dei Marvel Studios in uscita nei prossimi anni.