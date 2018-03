Gli Avengers e i Guardiani in un nuovo poster internazionale per sconfiggere Thanos

Marvel Japan ha diffuso un nuovo poster internazionale di, diretto dai fratelli. Un poster che potrebbe risultare ancor più impressionante di quello che è stato pubblicato insieme al trailer della scorsa settimana. Ancora una volta Thanos compare in lontananza, sullo sfondo, dietro al team di supereroi.

Tony Stark/Iron Man è subito sotto, con Thor a destra e Doctor Strange, Hulk e i Guardiani della Galassia posizionati sotto. Captain America è in basso al centro, circondato da Vedova Nera, Bucky, Black Panther e Scarlet Witch. Spider-Man è posizionato a sinistra.

Basato sul gruppo dei Vendicatori (Avengers) della Marvel Comics, Avengers: Infinity War, sequel di Age of Ultron, è il diciannovesimo film del Marvel Cinematic Universe ed è la prima parte che concluderà questa fase dell'MCU, con la seconda, Avengers 4, che arriverà nelle sale a partire dalla primavera 2019.

Il film per la prima volta unisce in un'unica pellicola il team degli Avengers con i Guardiani della Galassia. Insieme avranno un unico obiettivo: sconfiggere il malvagio titano Thanos.

Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo (Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War), Avengers: Infinity War comprende nel cast principale Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Mark Ruffalo (Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Chris Pratt (Star-Lord), Scarlett Johansson (Vedova Nera), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Holland (Spider-Man), Chadwick Boseman (Black Panther) e Josh Brolin (Thanos).

Il film è distribuito in Italia da Walt Disney Studios Motion Pictures dal prossimo 25 aprile.