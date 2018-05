Gli autori di Infinity War parlano del... marketing di Spider-Man: Homecoming 2!

Se non avete ancora visto Avengers: Infinity War, non leggete la notizia che segue perché contiene spoiler della pellicola dei fratelli Russo, attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

La domanda ce la stiamo ponendo tutti o, almeno, tutti noi che abbiamo visto il film: come faranno i Marvel Studios a promuovere l'uscita di Spider-Man: Homecoming 2, visto che arriverà poco dopo Avengers 4?

Durante un'intervista con Collider, a Markus e McFeely è stato chiesto come pensano che verrà fatto il marketing di promozione di Spider-Man: Homecoming 2, visto che uscirà nel 2019. Naturalmente il duo non ha specificato nulla, ma ha tirato fuori un po' di roba riguardo quali potrebbero essere le modalità di pubblicizzazione, buttandoci dentro un bel po' di humour, in classico stile Marvel:

"Markus: Beh, due ore di Zia May che piange potrebbe essere un'ottima trama per il film.

McFeely: È un'ottima domanda e, certamente, è anche qualcosa che riguarda le aspettative del pubblico e voi sapete perfettamente come si comporti Hollywood con le scalette e con i titoli in uscita, bisogna cercare di non rovinare l'attesa per il film, no?

Markus: Eh, certo, se c'è in giro gente che piange e girano articoli su come fare per consolare i vostri figli, alla fine, non importa cosa si sa e cosa no.

McFeely: Insomma, non possiamo fare film per la gente che legge Variety, capite?"

Detto tutto e detto niente, come sempre!

Voi come pensate che la "sfangheranno" i Marvel Studios? Non promuoveranno affatto il film prima dell'uscita in sala di Avengers 4? Potrebbe anche essere, in effetti, voi che idea vi siete fatti?