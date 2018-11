Gli attori di Bohemian Rhapsody non erano preoccupati del licenziamento di Bryan Singer

Ad inizio dicembre 2017 l’Hollywood Reporter annunciava il licenziamento del regista e produttore statunitense da parte della 20th Century Fox per la regia del lungometraggio incentrato sul cantante Freddie Mercury e sul celebre gruppo dei Queen. Star e produttori del film sono ritornati a parlare di quel momento in un’intervista.

La notizia pubblicata un anno fa rappresentò un fulmine a ciel sereno per i fan di tutto il mondo di una delle band più celebri della storia della musica. Le prime ricostruzioni sulle cause dell’allontanamento forzato da parte dello studio parlavano di un’assenza improvvisa dal set da parte del regista, situazione questa che costrinse la Fox ad interrompere necessariamente le riprese a Londra. I portavoce di Singer hanno indicato in un primo momento quale motivazione dei generici personali problemi di salute, ma dopo sono anche emerse delle voci inerenti dei forti attriti tra il filmmaker e il protagonista Rami Malek. Quest’ultimo, infatti, si era spesso lamentato con la Fox delle ripetute assenze di Bryan, ritenendo il suo un comportamento non professionale. Le riprese sono poi proseguite con la sostituzione in cabina di regia e l’ingresso in corso d’opera di Dexter Fletcher.

A distanza di quasi dodici mesi dall’accaduto interpreti e produttori di Bohemian Rhapsody ritornano sulla vicenda esprimendosi in questi termini:

“Abbiamo sempre saputo che il film sarebbe stato concluso” afferma Gwilym Lee, che nel lungometraggio impersona il chitarrista Brian May, durante una speciale proiezione del film a New York. “Abbiamo sempre saputo che avrebbe avuto una fine. Questo perché ognuno si è dedicato così tanto ad esso. Tutti erano incredibilmente coinvolti su questo progetto, sia il cast che la troupe. Perciò, anche nei giorni più difficili, ci siamo guardati tutti negli occhi e sapevamo che li avremmo superati insieme. Di fronte alle avversità c’era un incredibile legame tra tutti sul set”.

Alle parole di Lee fanno seguito quelle di Joe Mazzello, l’interprete del bassista John Deacon:

“Abbiamo avuto la sensazione che i produttori ci tenessero così profondamente al film; Rami [Malek], gli altri attori avevano parecchio a cuore il progetto; la troupe – se le cose fossero andate per il verso sbagliato sul set ed erano costretti a rimanere per tre ore e più, loro lo avrebbero fatto per i ragazzi – parlava di noi. È stato così commovente perché ciascuno si sentiva come in una famiglia. Quando percepisci quel genere di rispetto e di amore reciproco sai che il film arriverà alla conclusione e tutto finirà bene”.

Bohemian Rhapsody, diretto da Bryan Singer, con la partecipazione di Rami Malek nei panni del frontman dei Queen, sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 29 novembre.