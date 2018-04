Gli amici di Winnie the Pooh si mostrano in delle foto ufficiali di Christopher Robin

E' Entertainment Weekly, per conto della Walt Disney Pictures, a diramare sul web delle nuove foto ufficiali dall'adattamento cinematografico in live-action di Winnie the Pooh, titolato Christopher Robin, in arrivo questo agosto nei cinema statunitensi.

Nelle foto ufficiali che trovate qui sotto diamo una prima occhiata agli amici di Winnie the Pooh come Pimpi, Tigro e Ih-Oh. Il personaggio di Christopher Robin, ormai cresciuto, avrà il volto dell'attore Ewan McGregor.

La regia dell'adattamento cinematografico è affidata a Marc Forster da una sceneggiatura firmata a tre da Tom McCarthy, Alex Ross Perry e Allison Schroeder. Insieme a McGregor, nel cast trovano posto anche Bronte Carmichael, Mark Glatiss e Hayley Atwell.

La Walt Disney Pictures distribuirà la pellicola nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 3 agosto 2018; in Italia non è ancora stata annunciata una data di uscita. Vi terremo aggiornati per qualsiasi novità a riguardo.

SINOSSI: "Nella commovente avventura in live-action 'Disney's Christopher Robin', il giovane ragazzo che amava intraprendere avventure nel Bosco dei Cento Acri con una banda di animali spiritosi ed adorabili, è cresciuto e ha perso la sua strada. Ora tocca ai suoi amici d'infanzia avventurare nel nostro mondo e aiutare Christopher Robin a ricordare il ragazzo amorevole e giocoso che è ancora dentro di lui".