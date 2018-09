Glenn Ficarra e John Requa parlano del loro spin-off su Joker & Harley Quinn

Mentre sono in corso le riprese del film dedicato totalmente al Joker con Joaquin Phoenix, la DC Entertainment sta anche sviluppando una pellicola - legata all'Universo Cinematografico DC - incentrata totalmente sui personaggi di Joker & Harley Quinn.

La Warner Bros. ha annunciato che i registi di Crazy, Stupid Love e di Focus, Glenn Ficarra e John Requa, avrebbero scritto e diretto uno spin-off di Suicide Squad, titolato Joker & Harley Quinn, che vedrà nuovamente Jared Leto e Margot Robbie nei panni, rispettivamente, dei due personaggi sopra citati. Attualmente non c'è una data di uscita fissata ed il progetto è 'in forse', ma i due registi hanno parlato, per la prima volta, del progetto in una nuova intervista.

"E' grandioso" spiegano i due "Inizia con Harley che rapisce il Dr. Phil. Ed il Dr. Phil potrebbe essere interpretato dal vero Dr. Phil! Questo perché Harley e Joker hanno dei problemi con la loro relazione. Ci siamo divertiti molto. Non ci siamo mai divertiti cosi tanto a scrivere un film nella nostra carriera".

"Diciamo che... abbiamo scritto Babbo Bastardo qualche anno fa e pensiamo che sia un mix tra Babbo bastardo e This is Us. Abbiamo mixato i due film. Abbiamo scritto una pellicola su una relazione ma con la sensibilità di Babbo Bastardo su due persone mentalmente instabili. E' stato divertentissimo" continuano i due registi.

Riguardo a quando lo vedremo, i due spiegano: "non sappiamo dove si trova nella scaletta della DC. Abbiamo scritto una sceneggiatura che alla DC hanno amato ma non sappiamo quando lo faremo. So che stanno girando il Joker di Todd Phillips e il prossimo sarà Birds of Prey. Forse se Birds of Prey va bene, il prossimo sarà il nostro".