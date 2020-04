Glenn Close scoprì di essere incinta a causa di un incidente sul set di Attrazione Fatale

Durante la lavorazione di Attrazione Fatale, thriller erotico di Adrian Lyne con protagonisti Michael Douglass e Glenn Close, l'attrice scoprì di essere incinta a causa di un incidente capitato sul set durante le riprese.

Douglas all'epoca stava lavorando contemporaneamente al film Wall Street di Oliver Stone, e per evitare conflitti nei due programmi di lavorazione si alternava tra i set durante la settimana: il finale però fu realizzato tramite una sessione di riprese aggiuntive (si, non sono state inventate con i cinecomics) e durante un ciak la Close subì una commozione cerebrale quando si schiantò accidentalmente contro uno specchio. Dopo essere stata portata d'urgenza in ospedale, scoprì, con suo grande stupore, di essere incinta di qualche settimana di una bambina, la futura attrice Annie Starke.

Inoltre, secondo quanto riportato in Leading Lady di Stephen Galloway, l'attrice ha anche sviluppato diverse infezioni agli occhi e alle orecchie dopo essere rimasta immersa ripetutamente nell'acqua della vasca per diverse ore. Ancora oggi l'attrice afferma che guardare il finale la mette a disagio a causa di come - inconsapevolmente - abbia messo a rischio la vita della figlia non ancora nata.

La sua performance nel ruolo di Alex Forrest, tuttavia, si è classificata al settimo posto nella lista dei 100 migliori eroi e cattivi realizzata per i 100 anni dell'American Film Industry.

Vi ricordiamo che rivedremo l'attrice nel prossimo film di Netflix Hillbilly Elegy, mentre Adrian Lyne dirigerà Ben Affleck e Ana de Armas nel nuovo thriller erotico Dark Waters.