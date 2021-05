Glenn Close pronta a tornare nel sequel di Crudelia, e ha già una storia in mente!

Con l'arrivo nelle sale e contemporaneamente in streaming di Crudelia, il live-action dedicato alle origini di Crudelia De Mon che sarà impersonata da Emma Stone, si sono moltiplicate le voci che vorrebbero un ritorno di Glenn Close nei panni del villain in un eventuale sequel Disney. Adesso la stessa Glenn Close ha detto la sua in merito.

Nel corso di un'intervista recente concessa a Variety, Glenn Close si è detta più che disponibile a tornare a vestire i panni di Crudelia De Mon in un eventuale sequel del nuovo live-action Disney in arrivo a fine maggio su Disney+ e in sala. "Ho una grande storia da raccontare in un nuovo Crudelia con la mia Crudelia: Crudelia si trasferisce a New York e sparisce giù nelle fogne".

Glenn Close ha interpretato la classica versione di Crudelia De Mon nel remake live-action de La Carica dei 101 uscito nel 1996, guadagnandosi perfino un sequel, La Carica dei 102, arrivato nel 2000, ma che non ripetè il successo del precedente film per questo la Disney iniziò a concentrarsi su altri progetti.

Nel corso degli ultimi anni Glenn Close è stata candidata al Premio Oscar per film quali The Wife, valsole il Golden Globe alla miglior attrice, e per il recente Elegia americana, con il quale ha ottenuto la candidatura come miglior attrice non protagonista. In entrambi i casi è purtroppo tornata a casa senza Oscar, battuta prima di Olivia Colman e dopo da Youn Yuh-jung.

Di seguito la sinossi del nuovo Crudelia, con Emma Stone, in arrivo nelle sale e in contemporanea su Disney+ con Accesso VIP il 28 maggio 2021.

Ambientato nella Londra degli anni '70 in piena rivoluzione punk rock, il film racconta l'origine di uno dei villain più famigerati e amati dei classici della Casa di Topolino. La trama segue una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa che vuole farsi un nome nel mondo della moda. Dopo aver fatto amicizia con una coppia di giovani ladri, il gusto di Estella per la moda attira l'attenzione della baronessa von Hellman, una leggenda della moda interpretata da Emma Thompson: la relazione tra le due innescherà degli eventi che spingeranno Estella verso la sua nuova e oscura identità, quella di Crudelia.