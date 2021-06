Glenn Close, nuovo progetto per la star: sarà con Peter Dinklage e Josh Brolin in Brothers

C'è già chi la vorrebbe in un sequel di Crudelia con Emma Stone, ma in attesa che il progetto decolli Glenn Close ha un altro film tra le mani. Ha infatti firmato con Legendary Pictures per recitare in Brothers, commedia che avrà per protagonisti Peter Dinklage e Josh Brolin.

L'attrice, che è stata la prima Crudelia de Mon in una versione live-action di La carica dei 101, ha recentemente recitato in Four Good Days con Mila Kunis, e sarà tra i protagonisti dell'imminente Swan Song, con Mahershala Ali. Con Elegia Americana di Ron Howard, nel 2021 Glenn Close ha conquistato la nomination agli Oscar e ai Razzie per lo stesso film, caso piuttosto raro.

Il personaggio di Glenn Close in Brothers è ancora senza nome, e anche i dettagli sulla trama sono piuttosto scarsi. Il film sarà diretto da Max Barbakow (Palm Springs) da una sceneggiatura scritta da Macon Blair (Green Room, I Don't Feel at Home) e Etan Cohen (Tropic Thunder). Stando alle indiscrezioni trapelate, dovrebbe trattarsi di una commedia sulla falsariga di I Gemelli, film diretto nel 1988 da Ivan Reitman, con protagonisti Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito.

Josh Brolin (Avengers: Endgame) e Peter Dinklage (Game of Thrones) figurano entrambi tra i produttori di Brothers, insieme a Andrew Lazar (American Sniper).