Glenn Close compie 77 anni: 'Mi hanno insegnato che le donne sono solo delle nutrici'

Difficile trovare anche solo una lieve parvenza di banalità in Glenn Close: la star di Attrazione Fatale e Albert Nobbs è sempre stata pronta ad esporsi con sincerità e arguzia anche esplorando dolorosi dettagli del proprio passato personale, proprio come fatto in occasione del Golden Globe vinto per The Wife.

L'attrice che oggi compie 77 anni e che scoprì di essere incinta grazie ad Attrazione Fatale parlò in quell'occasione del suo ricordo di sua madre, una donna vissuta sempre all'ombra del marito, e di come il mondo in cui ha vissuto le abbia sempre insegnato concetti sbagliati sul ruolo delle donne nella società.

"Penso a mia madre, che si è subordinata a mio padre per una vita intera. Quando era sull'ottantina mi disse: 'Mi sembra di non aver concluso nulla'. Non è giusto, e mi sembra di aver imparato da tutta quest'esperienza che le donne, in fondo, debbano essere soltanto delle nutrici. Questo è ciò che ci si aspetta da noi. Abbiamo i nostri bambini, se siamo abbastanza fortunate nostro marito o i nostri partner. Ma dobbiamo cercare di realizzarci, dobbiamo inseguire i nostri sogni. Dobbiamo dire: 'Io posso farlo e mi deve essere permesso farlo'" sono state le sue parole. Difficile trovarsi in disaccordo, non trovate?

Prendi Il Volo (DVD) è uno dei più venduti oggi su