Glenn Close, le cinque migliori prove dell'attrice di Attrazione Fatale

Glenn Close non ha bisogno di presentazioni: quarant'anni sulla cresta dell'onda rendono l'attrice settantatreenne una delle stelle più lucenti del firmamento di Hollywood, come testimoniano i riconoscimenti ottenuti anche per alcune delle sue ultime prove sul grande schermo.

Selezionare i cinque migliori film di Glenn Close non è dunque impresa facile, vista la mole di lungometraggi a cui ha preso parte l'attrice e la qualità media piuttosto alta: volendo preferirne alcuni, comunque, ci sono alcuni titoli che saltano fuori con prepotenza.

Impossibile ad esempio non partire proprio dall'esordio di Close, Il Mondo Secondo Garp, che valse immediatamente all'attrice la sua prima nomination all'Oscar come Miglior attrice non protagonista. La strada a quel punto ci conduce dritti al 1987, anno in cui arrivò in sala quel cult che è Attrazione Fatale, quarta nomination per Close (stavolta come Miglior attrice protagonista) dopo le tre consecutive per il già citato Garp, Il Grande Freddo e Il Migliore.

Nomination come Miglior attrice protagonista bissata poi l'anno successivo per il terzo film della nostra lista, Le Relazioni Pericolose. Giungiamo allora ai giorni nostri, con quel The Wife che ha ricordato al mondo (nel caso in cui ce ne fosse bisogno) a quale categoria appartenga l'attrice: ancora una volta grande interpretazione e grande beffa, visto l'ennesimo premio Oscar soltanto sfiorato.

Chiudiamo con un film che forse non farà parte di quelli entrati nella storia del cinema, ma che sicuramente ci ha regalato una Glenn Close memorabile: parliamo di La Carica dei 101, ancora oggi forse una delle trasposizioni live action più riuscite di un classico Disney, in cui la nostra Glenn si cala meravigliosamente nei panni della celebre Crudelia De Mon. A proposito: sapevate che Glenn Close scoprì di essere incinta grazie a un incidente sul set?