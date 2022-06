Glen Trotiner, è morto l'assistente alla regia di Captain America e Independence Day

Glen Trotiner, uno degli assistenti alla regia maggiormente noti a Hollywood per il suo lavoro in più di 100 lungometraggi e innumerevoli show tv, è morto all'età di 65 anni. Trotiner sarebbe deceduto il 16 giugno a New York, secondo quanto riportano i media internazionali che hanno pubblicato la notizia.

Classe 1957 e nativo del Brox, Trotiner frequentò l'Università di Albany iniziando come dj della radio del campus, WSUA. Dopo aver conseguito la laurea in inglese e un master in letteratura, Trotiner ha frequentato la Benjamin N. Cardozo School of Law, ottenendo un dottorato in giurisprudenza. Successivamente si iscrisse al prestigioso programma di formazione Directors Guild of America.



Iniziò come secondo assistente in Gli intoccabili di Brian De Palma, - sul regista di Newark trovate il nostro Everycult su Blow - e in seguito lavorò a film come Poliziotto in affitto, Ultima uscita per Brooklyn, She-Devil, A proposito di Henry, Miracolo nella 34ª strada e Frenesie... militari.



"La collaborazione è fondamentale per il successo di ogni progetto. Come parte del team di regia crei il tuo personale contributo, ma il tuo deve adattarsi anche perfettamente a quello di tutti gli altri per creare un'opera d'arte soddisfacente e conclusiva. Tutti, dall'autore al regista, dal direttore della fotografia all'assistente alla regia al montatore fino all'assistente di produzione che si occupa delle comparse o l'assistente di montaggio che registra le riprese del giorno precedente, contribuiscono con il loro particolare incantesimo" affermò sul suo lavoro.



Trotiner ha arricchito i propri credit con titoli quali Captain America, Independence Day, sei episodi di Oz, Mozart in the Jungle e recentemente Morbius, con Jared Leto.

