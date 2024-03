Per Glen Powell Sydney Sweeney ormai è di famiglia: le adorabili foto con i nipotini!

Dopo il grande risultato al botteghino di Tutti Tranne Te, sembrerebbe che tra Glen Powell e Sydney Sweeney sia nato qualcosa di più profondo di un semplice rapporto tra colleghi. Stanno riscuotendo tantissimo successo sui social le foto che ritraggono l’attrice in compagnia dei due nipotini della star di Top Gun: Maverick.

Dopo aver riportato la probabile data d’uscita di Tutti Tranne Te su Netflix, torniamo ad occuparci dei due protagonisti della commedia romantica di Will Gluck per condividere le immagini che mostrano la Sweeney insieme ai piccoli nipoti di quello che a tutti gli effetti, sembra essere diventato più un amico che un collega.

I fan sui social si stanno sbizzarrendo nel ribadire come paia ovvio che tra i due sia scoccata la scintilla, nonostante Glen Powell abbia in qualche modo negato la questione in tempi non sospetti, mentre un’altra parte di pubblico si è limitata a notare come la Sweeney appaia assolutamente a proprio agio in compagnia dei bambini, risultando molto tenera ed adatta alla situazione.

Tutti Tranne Te non è riuscito a convincere del tutto la critica, pur risultando l’adattamento da Shakespeare che meglio abbia performato al botteghino in tutta la storia del cinema e, in attesa di poter vedere l’opera anche sulla piattaforma di streaming dalla N rossa e di capire se come parrebbe dalle ultime indiscrezioni ci sia davvero la possibilità di un sequel, vi lasciamo alla nostra recensione di Tutti Tranne Te.