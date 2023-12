Glen Powell smentisce la storia con Sydney Sweeney: 'Lei è impegnata'

Una delle coppie di attori delle quali si parla oggi è quella Glen Powell-Sydney Sweeney. Il pubblico è sicuro che tra i due ci sia una storia d'amore ancora segreta ai media. Ma la Sweeney e Powell stanno insieme o no?

In una recente intervista per Business Insider, uno dei due protagonisti del film Anyone but You ha rivelato quanto sia stata fondamentale la sua collega Sydney Sweeney per la promozione del film che li vede insieme. "Darò a Sydney tutto il merito di tutto questo. Io non ho le capacità mentali per fare una cosa del genere, ma lei è molto intelligente. È molto intelligente. E guardi, tra me e Sydney c'è un'autentica chimica... Ho avuto un viaggio meraviglioso con lei in questa storia. Ma in termini di appuntamenti veri e propri e di stare insieme?", ha rivelato Glen Powell.

Non è la prima volta che la star rivela come tra lui e Sydney Sweeney ci fosse una chimica "immediata" e subito percepita dai fan. La star ha poi ha rivelato: "Beh, guarda, l'unica ragione per cui è stato più difficile per me affrontare quelle cose è che stavo attraversando una rottura molto reale nel bel mezzo di un tour promozionale. Ero con una persona che amavo e a cui tenevo molto e stavo cercando di dare un senso a molte cose. Per Sydney è stato molto più facile affrontare una cosa del genere, perché ha una relazione molto seria e meravigliosa ed è molto felice. Per me è stato un po' più difficile".

Insomma: tra i due sembra non esserci alcun tipo di relazione segreta ai media. Dalle parole di Powell la Sweeney è felicemente impegnata. La sua situazione sentimentale, invece, non sembra essere andata nel migliore dei modi in passato.