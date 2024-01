Glen Powell non si ferma dopo Anyone but You: il prossimo film è un thriller

A ridosso delle recenti dichiarazioni di Powell sul sequel di Top Gun: Maverick, si apprende qualcosa in più sui futuri progetti dell'attore. Il prossimo obiettivo della star di Anyone but You sarebbe un thriller.

Dopo i recenti rumors (poi smentiti dall'attore) su una storia d'amore tra Glenn Powell e Sydney Sweeney, si torna a parlare di cinema. Studiocanal e la Blueprint di Tre manifesti a Ebbing, Missouri sarebbero infatti interessati al progetto. Il film, scritto e diretto da John Patton Ford, vedrà tra i suoi finanziatori anche Participant, casa produttrice di grandi successi, quali il Caso Spotlight e Green Book. A24 sarebbe, a sua volta, in procinto di siglare un accordo tra le parti, anche se non sono ancora emerse comunicazioni ufficiali in merito.

L'intenzione, secondo quanto rivelato da Deadline, sarebbe quella di iniziare le riprese in estate. Il film, basato sul film Sangue Blu (1949) con protagonista Alec Guinness, viene descritto come un "aspro thriller di vendetta". Huntington - questo il titolo dell'opera - racconterà le vicissitudini di Becket Redfellow (interpretato proprio da Powell), l'erede di una fortuna multimilionaria, disposto a tutto pur di ottenere ciò che merita.

A quanto si apprende, Huntington sarà più "dark" dell'originale ma comunque ricco di momenti vivaci e in grado di spezzare la tensione generale dell'opera. John Patton Ford ha dichiarato: "Mi sento estremamente privilegiato per fare questo film con StudioCanal, Blueprint e Participant. La scelta di realizzare un film originale e progressista come questo la dice lunga su queste tre compagnie. E Glen Powell è la ciliegina sulla torta".