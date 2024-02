Glen Powell è completamente nudo nella foto dietro le quinte di Tutti tranne te

La commedia hot Tutti tranne Te ha confermato Glen Powell come vero sex symbol: l'attore, invischiato in un rapporto di tanto odio e pochissimo amore con il personaggio interpretato da Sydney Sweeney, ha conquistato il pubblico e continua a farlo con le nuove foto del dietro le quinte!

Se Tutti tranne Te è stato vietato per scene di nudo ancor prima che debuttasse nei cinema italiani, la commedia si è confermata un prodotto bollente e molto esplicito come le recenti foto che ritraggono Glen Powell completamente nudo. Lo scatto, pubblicato originariamente da Will Gluck regista di Tutti tranne Te, vede Powell e Gluck abbracciarsi con in mano un bicchiere: insomma una bevuta tra amici se non fosse per il protagonista che si mostra senza vestiti. Ma se avete già visto il film, sapete già cosa aspettarvi da Glen Powell!

Tutti tranne te ha dominato il botteghino imponendosi persino sul pluripremiato Povere Creature di

Yorgos Lanthimos con protagonista Emma Stone: in breve tempo, inoltre, la pellicola si è imposta come fenomeno pop (come era già successo con Murder on the Dancefloor in Saltburn) e ha rispolverato Unwritten di Natasha Bedingfield diventando super virale su Tik Tok!

La rom-com vede Ben (Powell) e Bea (Sweeney) ritrovarsi, dopo un primo appuntamento disastroso, inaspettatamente allo stesso matrimonio in Australia: qui decidono di fingere di essere una coppia per raggiungere ognuno un obiettivo diverso.