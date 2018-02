Glen Keane alla regia del film animato Over the Moon distribuito da Netflix

Il regista d'animazione candidato all'Oscar, dirigerà il film animato, che verrà distribuito in da Netflix. Il film verrà prodotto da Pearl Studios e l'annuncio è arrivato nelle scorse ore da Peilin Chou, chief creative officer di Pearl Studios e da Melissa Cobb, vicepresidente di Kids & Family di Netflix.

Over the Moon è un progetto musicale che vede per protagonista una ragazzina che costruisce un razzo spaziale e parte alla volta della Luna con la speranza d'incontrare una leggendaria divinità. Il film arriverà nei cinema cinesi nel 2020 e della distribuzione internazionale si occuperà Netflix.

Scritto da Audrey Wells e prodotto da Gennie Rim e Janet Yang, il film potrà avvalersi delle musiche di Christopher Curtis, Marjorie Duffield e Helen Parker.

Glen Keane è noto per aver lavorato a Elliott, il drago invisibile e aver fatto parte del team di lavoro per la Disney de Aladdin e La bella e la bestia.

Il regista ha commentato così il nuovo progetto:"Mi attirano quei personaggi che credono che l'impossibile sia possibile. Over the Moon ha un'eroina di questo tipo al centro della storia. La coinvolgente sceneggiatura scritta da Audrey Wells ha un cuore incredibile e un umorismo che mi hanno chiamato e a cui ho dovuto rispondere. Sono onorato di portare questa storia in vita".

Recentemente Glen Keane è stato candidato al premio Oscar per il corto animato Dear Basketball, ispirato da una lettera scritta dal fuoriclasse della pallacanestro, Kobe Bryant.