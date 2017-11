Glass: Samuel L. Jackson nei panni dell'Uomo di Vetro nelle prime foto dal set

Ne abbiamo parlato molto nei mesi passati, ma finalmente l'atteso Glass diha iniziato la fase di shooting proprio in queste settimane, e oggi grazie alpossiamo mostrarvi le prime foto dal set del sequel di

Il film vedrà scontrarsi il supereroe interpretato da Bruce Willis, David Dunn, e il villain Kevin Wendell Crumb (James McAvoy), anche conosciuto come L'Orda. I film precedenti di questo particolare universo cinematografico mostravano sostanzialmente la genesi dell'eroe e del cattivo, mentre quest'ultimo capitolo li metterà contro, con il ritorno nel cast anche di Anya Taylor-Joy e di Samuel L. Jackson nei panni de L'Uomo di Vetro, protagonista tra l'altro delle foto dal set di oggi.



Vediamo infatti un Elijah Price invecchiato ma sempre dal look eccentrico a tinta viola. I nerissimi capelli afro del 2000 vedono adesso venature grigie frastagliarsi tra quegli intricati ricci. Un ritorno molto atteso, quello di Price, forse il vero protagonista di Umbreakable e chiave di volta di tutta l'intera faccenda.



Glass, lo ricordiamo, uscirà nelle sale il 18 gennaio 2019, prodotto in partnership tra la Universal e la Walt Disney. Il titolo del film, inoltre, è preso proprio dal personaggio di Jackson, in inglese Mr. Glass. Per vedere le foto cliccate sul Tweet in calce alla notizia.