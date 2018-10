Glass: Samuel L. Jackson è Mastermind nel nuovo motion poster, trailer in arrivo domani!

In attesa del secondo trailer ufficiale previsto per domani, New Line ha diffuso il terzo e ultimo motion poster di Glass, dedicato questa volta al personaggio interpretato da Samuel L. Jackson, Elijah Prince.

Come accaduto per il poster di David Dunn (Bruce Willis), anche questo svela il nome ufficiale da villain per Prince: The Mastermind. Il personaggio era finora conosciuto come Mr. Glass. Potete trovare il motion poster in calce alla notizia.

Tornerà nella pellicola anche James McAvoy nei panni della Bestia. Si unirà a loro Sarah Paulson (American Horror Story), che interpreterà una psichiatra specializzata in "Individui che credono di essere supereroi" intenta ad occuparsi del trio in un ospedale psichiatrico.

Anya Taylor-Joy riprenderà il suo ruolo di Casey, l'unica prigioniera ad essere sopravvissuta all'incontro con La Bestia. Spencer Treat Clark e Charlayne Woodard torneranno nei panni del figlio e della madre di David Dunn, come nel primo film della saga Unbreakable.

Diretto da Shyamlan, Glass sarà prodotto dallo stesso regista e Jason Blum della Blumhouse Production, che ha lavorato anche ai precedenti film della saga, insieme a Ashwin Rajan e Mark Bienstock. Steven Schneider sarà il produttore esecutivo.

Shyamalan durante il Comic-Conn ha rivelato che la pellicola darà grande risalto alle personalità di Kevin. Su schermo vedremo infatti ben 21 personalità differenti delle 24 totali, dando modo a McAvoy di mostrare ancora di più il talento dimostrato in Split.