Glass: Samuel Jackson elogia la recitazione di James McAvoy

Glass, il terzo capitolo della saga di Unbreakable, è sempre più vicinp. Nel frattempo Samuel Jackson, che si prepara alla sua seconda apparizione, non ha risparmiato complimenti per James McAvoy, autore di una memorabile performance nel film dello scorso anno Split.

In una recente intervista con Collider, senza rivelare troppi dettagli, Jackson ha iniziato ad alimentare l'hype per il continuo della storia, soprattutto spendendo ottime parole per il collega McAvoy: "Vedere qualcuno che trasforma il suo personaggio davanti ai tuoi occhi, mentre discute con quattro presone differenti, è eccezionale."

Il film del 2017 è arrivato nelle sale come una normale pellicola di M. Night Shyamalan, ma a grande sorpresa la scena finale con Bruce Willis lo ha rivelato come un sequel segreto di Unbreakable, suscitando reazioni estasiate dai fan del regista di origine indiana.

Nel primo capitolo Willis e Jackson si trovavano a contrapporsi in una pellicola che rivisita la struttura dei cinecomics nell'ottica di Shyamalan, con il primo nei panni di supereroe e il secondo in quelli di un perfido villain. Dopo le atmosfere da thriller psicologico di Split potremmo davvero aspettarci di tutto dal terzo film della saga.

I distributori della pellicola hanno recentemente visto un Footage di 12 minuti, e stando a quanto dice il regista, hanno avuto delle buone reazioni.

Glass arriverà al cinema nel gennaio 2019.