Glass, il pubblico non condivide i pareri negativi della critica sul film di Shyamalan

Sull’aggregatore Rotten Tomatoes il film ha al momento una percentuale di gradimento ferma al 38%, sebbene sia giusto precisare che per adesso le recensioni siano numericamente poche per immaginare che questo parametro non vari in futuro. Se da un lato abbiamo un livello drasticamente basso di preferenze, dall’altro lato, tuttavia, circa il 97% di utenti è interessato a dare una chance al lungometraggio con la visione in sala.

Per il momento Glass è stato visto da due fette di spettatori, la critica ed alcuni fan durante le proiezioni speciali tenutesi in giro per il mondo, tra cui anche noi di Everyeye. Le reazioni, tuttavia, a questo genere di lungometraggio si sono spaccate in due e se i secondi sono stati più cauti nel recensire il montaggio finale di Glass , i primi, invece, hanno espresso senza tanti giri di parole un sonoro disappunto, arrivando persino ad utilizzare espressioni come “ noia ” o “ delusione ”.

Just saw “Glass”, the conclusion to @MNightShyamalan’s trilogy after waiting 2 years since “Split”. All I gotta say is wow. Thank you M. Night. Thank you. You continue to make great, inspiring, original films. Can’t wait to see what’s next! #Shyamalanathon #glass — Matthew Flatten (@matthewflatten) 13 gennaio 2019

I was lucky enough to see an advanced screening of #Glass today at the #Shyamalanathon and let me tell you, it was PHENOMENAL. @MNightShyamalan is brilliant, and the actors were superb. So good! — Simeon Turner (@SimeonJTurner) 13 gennaio 2019