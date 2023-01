Glass Onion, e se ci fosse uno speciale natalizio? L'epica risposta di Rian Johnson

Il grande successo di Cena con delitto - Knives Out e Glass Onion deriva anche dall'affetto nei confronti del protagonista, l'investigatore Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig. Nonostante sia in cantiere un terzo capitolo del franchise, non mancano proposte alternative come... uno speciale natalizio!

L'idea è della scrittrice Kelly Knox, che su Twitter ha proposto uno speciale vacanziero con protagonista proprio Benoit Blanc.

A scatenare la fantasia di Knox è stata un'intervista di Rian Johnson e condivisa dal regista, nel quale si accenna alla possibilità che Blanc possa incontrare i Muppet; una buona idea, secondo Johnson, ma potenzialmente troppo sbilanciata in favore dei personaggi di Jim Henson.

La proposta di Knox ha provocato una risposta bizzarra del regista, che ha commentato con un eloquente:"Oh, merda" il tweet della scrittrice. Al momento la saga è composta da due capitoli: tra i due, qual è il giallo migliore di Rian Johnson?

Intervistato da Wired, Johnson aveva confessato di aver iniziato a scrivere la sceneggiatura del terzo film della saga:"Molto di quello che sto cercando di fare, perché sto iniziando a scrivere il prossimo, è soltanto schiarirmi le idee e pensare a cosa ho in mente in questo momento. Spero che questo si traduca, in qualche modo, in ciò a cui tutti stiamo pensando in questo momento, a livello della nostra società".



Non perdetevi la nostra recensione di Glass Onion, il secondo capitolo della saga di Knives Out diretta da Rian Johnson.