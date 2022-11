Glass Onion, Rian Johnson sta già pensando al terzo film: 'Una scommessa creativa'

Con l'arrivo in release limitata di Glass Onion - A Knives Out Story, tantissimi fan hanno iniziato a chiedersi quali idee potrebbe portare in scena Rian Johnson nel terzo capitolo. Il regista ne ha parlato nel corso di diverse interviste svelando quanto sia soddisfacente lavorare a questi film.

Già con Knives Out, Rian Johnson era riuscito a colpire tantissimi appassionati grazie alla sua immensa capacità di giocare con il genere giallo, intrecciando più storie e dando come obiettivo non scoprire il colpevole ma svelare il movente che ha portato all'omicidio. Un processo che sembra essersi ripetuto anche con il secondo capitolo che vede sempre al centro l'eccentrico detective Benoit Blanc interpretato da Daniel Craig.

Nonostante i recenti rumor sulla nuova trilogia di Star Wars di Rian Johnson, il regista sembra essere più che focalizzato su Glass Onion e sulla realizzazione di una terza pellicola rispettando gli accordi presi con Netflix già all'epoca dell'accordo dei record. "Penso che tutti pensassero che avrei avuto un paio di altre idee - progetti non correlati - a cui stavo pensando. Ma, onestamente, negli ultimi due mesi, la cosa creativa più eccitante è questo terzo film. E quindi, penso che ci lavorerò subito" ha confessato, aggiungendo come gli impegni presi con Netflix non lo impensieriscano. "Non è a causa di un obbligo contrattuale, ma, sinceramente, questo è l'oggetto luccicante verso cui mi trovo puntato il naso in questo momento. Voglio capire come renderlo completamente diverso da questo e dal primo" ha concluso.

Lo stesso Rian Johnson ha svelato le potenzialità del genere parlando di come il giallo possa dare modo di lavorare con stili diversi e tipi di storie differenti. Cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti!