Glass Onion, Rian Johnson non voleva il colpo di scena finale:'Mi sembrava orribile'

Il regista di Glass Onion, Rian Johnson, è stato intervistato da The Wrap e ha parlato del finale del sequel di Cena con delitto - Knives Out, e della sua riluttanza nell'accettare una conclusione narrativa che non lo convinceva affatto. In seguito il regista si è convinto di un colpo di scena che ha fatto discutere.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Glass Onion.



"Penso che la cosa principale fosse che non può essere visto da un'altra angolazione. Dev'essere sufficiente un cambiamento di prospettiva di base che crei una nuova tensione nella ripetizione di tutte le varie scene. Ecco che cosa ha portato all'idea dei gemelli. Nel corso del processo sono stato trascinato, scalciando e urlando, verso l'idea delle gemelle identiche. Non volevo farlo, mi sembrava un'idea orribile e ho pensato 'Il pubblico mi perdonerà mai per questo?'".



In seguito Rian Johnson ha cambiato totalmente punto di vista:"Alla fine ho pensato che ce la saremmo cavata perché non è come una rivelazione alla fine. È una complicazione al centro della storia che porta ad approfondire la posta in gioco".



Glass Onion è da record su Netflix, in base agli ultimi dati diffusi; è il terzo film più visto di sempre. Il sequel di Cena con delitto - Knives Out vede nuovamente protagonista Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig, impegnato nel caso della morte di una persona trovata su un'isola greca privata durante l'incontro di un gruppo di amici riunito su un'isola greca privata da un miliardario egocentrico.



Non perdetevi la recensione di Glass Onion, il sequel di Knives Out.