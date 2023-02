Glass Onion, Rian Johnson contro Netflix: 'Cancellazioni pratica comune, è terribile'

Knives Out: Glass Onion ha ovviamente beneficiato della distribuzione su Netflix in termini di diffusione e successo, ma come sappiamo non è mai tutt'oro quel che luccica quando si parla di piattaforme streaming: le ultime dichiarazioni di Rian Johnson, ad esempio, ci invitano a riflettere su un aspetto abbastanza controverso della questione.

Dopo aver indicato la scena più difficile da scrivere di Glass Onion, il regista ha infatti puntato il dito contro la pratica sempre più comune (e nella quale Netflix è notoriamente maestra) di ripulire i propri cataloghi dalle produzioni, anche proprie, per le quali si vuole evitare di continuare a pagare i diritti.

"È una cosa terribile. Il fatto che stia diventando una pratica sempre più comune è terribile e non fa che aumentare la sensazione di orrore. Nella storia di quest'industria c'è stato un costante aumento di cose orribili. [...] L'unica cosa che puoi fare, da persona che produce del materiale, è avere fiducia nel fatto che se produci qualcosa la tua roba possa trovare degli spettatori" sono state le parole del regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Pensate anche voi che ci sia bisogno di un cambio di rotta o ritenete giustificato il comportamento delle piattaforme come Netflix? Diteci la vostra nei commenti! Tornando all'ultima fatica di Rian Johnson, intanto, qui trovate un nostro confronto tra Cena con Delitto e Glass Onion.