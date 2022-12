Glass Onion, Rian Johnson si lamenta della presenza di Knives Out nel titolo?!

Tra le varie interviste rilasciate in occasione dell'uscita su Netflix di Glass Onion, il regista Rian Johnson ha confessato di essere molto arrabbiato per un dettaglio che riguarda il titolo del sequel di Cena con delitto - Knives Out, disponibile su Netflix dallo scorso 23 dicembre, con protagonista Daniel Craig.

Il film s'intitola Glass Onion - Knives Out (Glass Onion: A Knives Out Mystery in originale) e proprio la presenza di Knives Out nel titolo non è piaciuta a Johnson, desideroso di separare esplicitamente il primo film dal secondo.



"Ho cercato di renderli autonomi. Onestamente sono incazzato che abbiamo A Knives Out Mystery nel titolo. Voglio che si chiami soltanto Glass Onion" ha dichiarato il regista, che poi ha aggiunto "Lo capisco, e voglio che tutti quelli a cui è piaciuto il film sappiano che questi è il prossimo della saga, ma l'intero fascino per me è che sia un nuovo romanzo da prendere ogni volta dallo scaffale. Però sappiamo che c'è la gravità di mille soli che spinge in direzione della narrazione serializzata". Glass Onion è già primo su Netflix dopo pochissimi giorni di programmazione.

Nel cast del film che vede Daniel Craig tornare nei panni del detective Benoit Blanc troviamo, tra gli altri, anche Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom jr. e Jessica Henwick.



Su Everyeye è disponibile la nostra recensione di Glass Onion, sequel di Knives Out uscito nel 2018.