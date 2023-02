Glass Onion, Rian Johnson:'Ecco la scena più difficile da scrivere'

Il regista di Glass Onion - Knives Out, Rian Johnson, è stato intervistato da Variety e ha confessato quale scena del sequel di Cena con delitto è stata più difficile da scrivere durante la stesura della sceneggiatura, spiegando il motivo principale. Glass Onion è disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Glass Onion. Secondo voi qual è il miglior giallo di Rian Johnson?



Nel corso dell'intervista, il regista ha descritto la scena di Helen e Blanc sul balcone come la più complicata:"La scena di Helen e Blanc sul balcone dell'appartamento del detective a New York è il fulcro del film. È la scena in cui riveliamo la struttura dell'intero film mostrando la nostra impronta e nella quale presentiamo il personaggio principale, Helen".

"La scena non solo deve orientare il pubblico mentre capovolge ciò che pensano di aver visto, ma deve anche introdurre un nuovo personaggio e farcelo piacere, stare dalla sua parte, e quindi definire chiaramente il suo obiettivo che porterà alla seconda metà del film" ha dichiarato Johnson.



Nella scena, Helen chiede aiuto a Blanc dopo aver appreso che sua sorella Cassandra è morta. Sostiene che Miles Bron o un membro qualsiasi dei disgregatori fossero i responsabili, dopo aver trovato un'email della sorella. Tutto ciò viene svelato attraverso una conversazione sul balcone, intervallata da qualche flashback. Ma la scena è costruita soprattutto sulla conversazione tra Helen e Blanc. Il pericolo era rallentare il ritmo del film.



"Tutto ciò accade in una lunga conversazione statica intorno ad un tavolo, esattamente al centro del film, dove il pericolo di rallentamento del ritmo è al massimo. Ho riscritto la scena sino all'ultimo istante, e poi l'ho drasticamente modellata durante il montaggio" ha confessato il regista.

Non perdetevi la recensione di Glass Onion, il sequel di Knives Out diretto da Rian Johnson.