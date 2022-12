Glass Onion, il regista parla della possibilità di un'uscita home-video!

Rian Johnson è sempre stato un grandissimo sostenitore del cinema da sala. La conferma è arrivata anche dalla richiesta fatta a Netflix di riservare a Glass Onion un'uscita cinematografica. Nonostante non se ne sia ancora parlato, pare che il regista speri in un'uscita in home-video con commento.

Netflix non ha mai avuto l'abitudine di realizzare versioni home-video delle proprie pellicole, limitando a lasciarle in piattaforma dandole una vita abbastanza autonoma. Nel caso di una pellicola come Glass Onion sembra che i fan si aspettino qualcosa di più approfittando anche dell'importanza mediatica dell'intero progetto. Pare che, ai piani alti, abbiano parlato di questa possibilità. "Ne stiamo parlando ma ancora nessun risultato" ha ammesso Johnson.

Mentre Rian Johnson svela l'ambientazione di Knives Out 3, il regista ha parlato anche dell'eventualità di vedere in dvd il suo lavoro. "Spero davvero che si possa fare. Abbiamo un sacco di roba buona per riempire un disco se qualcuno è interessato" ha detto Johnson, parlando anche della realizzazione di un commento audio correlato al film. "Stiamo parlando anche di questo" ha commentato il produttore promettendo che cercheranno, in tutti i modi, di dare vita ad una nuova versione con un commento diretto di Rian Johnson.

In occasione dell'uscita del secondo capitolo di Knives Out vi consigliamo la nostra recensione di Glass Onion. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!